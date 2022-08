Hity szwedzkiego zespołu w szczecińskim „Sorrento”

Piosenki kultowej szwedzkiej grupy Abba zabrzmią w wykonaniu zespołu Abba Show - Polska Abba. Wykonawcy wystąpią w piątek (26 sierpnia) o godz. 19 w szczecińskim „Sorrento”.

Oto kilka słów od zespołu: „Polska Abba to czwórka artystów, którzy z zamiłowania do muzyki ABBY postanowili stworzyć zespół bazując na największych przebojach legendarnej grupy ze Szwecji. Szybko przekonaliśmy się, że najlepszą drogą do wiernego przedstawienia show ABBY jest aranżowanie utworów i realizacja koncertu jak najbliżej oryginałowi. Także kostiumy i choreografia. Data założenia zespołu to kwiecień 2000 r. Do dnia dzisiejszego nieprzerwanie koncertujemy. Na co dzień jesteśmy aktywnymi muzykami realizującymi rożne działania artystyczne. Komponujemy własną muzykę w bardzo szerokiej stylistyce. Nasze wokalistki mogą pochwalić się znakomitym głosem, poziomem wykonawczym, urodą i talentem aktorskim. Obecny skład zespołu: Frida i Nils – założyciele zespołu, prywatnie małżeństwo tak jak w oryginalnej ABBIE, Przemek – od początku istnienie zespołu, Patrycja – czwarty rok w zespole”.

(MON)