Fotograficzne inspiracje

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na spotkanie poświęcone fotograficznym inspiracjom. Odbędzie się w czwartek (27 listopada) o godz. 19.

Inspiracja to bodziec lub natchnienie, które pobudza do działania lub tworzenia. Pochodzi od łacińskiego słowa „inspirare” oznaczającego „tchnąć” lub „wdychać” i może być wywołana przez różne czynniki, takie jak ludzie, obrazy, dźwięki, wspomnienia.

– Przynieś zdjęcie, album, reprodukcję obrazu, płytę, tomik poezji lub cokolwiek innego co cię inspiruje – zachęcają członkowie STF. – Opowiedz o tej inspiracji. Dlaczego cię inspiruje? Do czego?

Spotkanie odbędzie się w Starej Komendzie Browar.

