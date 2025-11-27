Czwartek, 27 listopada 2025 r. 
REKLAMA 3 szczecin
REKLAMA

Fotograficzne inspiracje

Data publikacji: 27 listopada 2025 r. 12:20
Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2025 r. 13:50
Fotograficzne inspiracje
Fot. Anna GNIAZDOWSKA  

Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na spotkanie poświęcone fotograficznym inspiracjom. Odbędzie się w czwartek (27 listopada) o godz. 19.

REKLAMA

Inspiracja to bodziec lub natchnienie, które pobudza do działania lub tworzenia. Pochodzi od łacińskiego słowa „inspirare” oznaczającego „tchnąć” lub „wdychać” i może być wywołana przez różne czynniki, takie jak ludzie, obrazy, dźwięki, wspomnienia.

– Przynieś zdjęcie, album, reprodukcję obrazu, płytę, tomik poezji lub cokolwiek innego co cię inspiruje – zachęcają członkowie STF. – Opowiedz o tej inspiracji. Dlaczego cię inspiruje? Do czego?

Spotkanie odbędzie się w Starej Komendzie Browar.

(K)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

3 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA