Dźwięki całego świata. ZEA w winyle.fm

W sobotę o g. 20 w sklepie winyle.fm przy ul. Jagiellońskiej 86 w Szczecinie zagra ZEA. To projekt Arnolda de Boera, wokalisty i gitarzysty legendarnej holenderskiej grupy The Ex, zespołu o kultowym statusie na całym świecie.

Na koncercie w Szczecinie możemy spodziewać się wycieczek w różne zakątki świata – od tanecznego, zdeformowanego popu, przez 8-bitowe brzmienia, afrykańskike rytmy, punkowe riffy, a z drugiej strony akustyczne pieśni śpiewane w jego rodzimym języku fryzyjskim. Fryzja to historyczna kraina w północno-zachodniej Europie, wzdłuż wybrzeża Morza Północnego, obecnie w granicach Niderlandów, Niemiec i Danii. Arnold de Boer współpracował, nagrywał i dzielił scenę z takimi artystami jak Xavier Charles, Getachew Mekuria, Ab Baars, Ken Vandermark, Paal Nillsen-Love i wielu innych. Od 2012 nagrywa i koncertuje z afrykańskim artystą King Ayisoba (Ghana).

(as)