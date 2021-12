Bursztynowe statuetki rozdane! Nagrodziliśmy aktorów/aktorki oraz spektakle

W poniedziałek (6 grudnia) w Szczecinie zostały wręczone nagrody w najstarszym plebiscycie teatralnym dla najlepszych aktorów/aktorek oraz spektakli z zachodniopomorskich teatrów - pn. Bursztynowe Pierścienie. To było podsumowanie sezonu artystycznego 2020/2021, który przyniósł niemal czterdzieści premierowych przedstawień. Wyniki ogłoszono na uroczystej gali, która odbyła się Domu Kultury „Krzemień”. Konkurs organizowany jest przez redakcję „Kuriera Szczecińskiego” od 1965 roku. Laureaci otrzymują bursztynowe statuetki.

Przedstawmy zatem laureatów konkursu. Otóż nasi Czytelnicy nagrodzili, wysyłając do redakcji głosy SMS-owe oraz na kuponach drukowanych w „Kurierze Szczecińskim”, przedstawienie pt. „My hrabiny nie płaczemy” szczecińskiej Niezależnej produkcji Olgi Adamskiej – impresariatu Fundacji Kultury West&Art w reżyserii Zury Pirveliego, z kolei spośród aktorów/aktorki - Maję Bartlewską ze szczecińskiego Teatru Lalek Pleciuga, za główną rolę w przedstawieniu pt. "Matylda mierzy wysoko”. Równolegle do nagród publiczności dwa swoje Bursztynowe Pierścienie, dla najlepszego spektaklu i aktorki/aktora, przyznało też jury. Otrzymali je: przedstawienie pt. "Lalka" szczecińskiego Teatru Współczesnego, w reżyserii Piotra Ratajczaka oraz Adam Kuzycz - Berezowski za rolę Stanisława Wokulskiego we wspomnianej "Lalce". Podczas gali wręczone zostały także dwie inne nagrody grona jurorskiego: Srebrna Ostroga – dla najbardziej obiecującej młodej osobowości na zachodniopomorskiej scenie – oraz Wielka Nagroda Jury. To pierwsze wyróżnienie trafiło do Natalii Brodzińskiej z Teatru Polskiego w Szczecinie, a to drugie - do Artura Daniela Liskowackiego, krytyka teatralnego, pisarza, współtwórcy scenariuszy teatralnych, publicysty.

W grudniu przyszłego roku odbędzie się kolejna uroczystość plebiscytu Bursztynowy Pierścień, na której zostanie podsumowany trwający właśnie sezon teatralny. Zgodnie z tradycją tego konkursu, współgospodarzem gali będzie scena, która otrzymała bursztynową nagrodę od publiczności w kategorii "najlepszy spektakl sezonu 2020/2021", czyli Niezależna produkcja Olgi Adamskiej – impresariat Fundacja Kultury West&Art.

(MON)