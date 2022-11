Andrzej Piaseczny „50/50”. Można wygrać zaproszenie

Pięćdziesiąte urodziny to wystarczający powód do świętowania! Andrzej Piaseczny postanowił sprawić sobie jedyny w swoim rodzaju prezent – poprosił przyjaciół i ulubionych artystów o napisanie dla niego piosenki. I tak powstał niezwykły urodzinowy album „50/50” z utworami skomponowanymi i wyprodukowanymi dla Andrzeja Piasecznego przez mistrzów polskiej sceny. Kayah, Mrozu, Adam Sztaba, Jarecki, Kuba Badach, Paulina Przybysz, Michał Fox Król, Majka Jeżowska, Tomasz Organek – idealni goście na urodzinowej imprezie! Wszyscy przygotowali zaskakujące muzyczne niespodzianki, zapraszając do dobrej zabawy, do spojrzenia na nowo na siebie, świat i ludzi dookoła.

Koncert – Andrzej Piaseczny „50/50” już w środę 23 listopada br. o godz. 20 w Filharmonii w Szczecinie. Bilety w cenie 190 zł do nabycia na stronie www.bilety.fm.

Dla naszych Czytelników mamy 1 podwójne zaproszenie. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.piasek. Na SMS-y czekamy tylko w piątek 18 listopada 2022 r. Zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(K)