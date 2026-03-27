Sejm uchwalił ustawy wprowadzające urzędowe ceny maksymalne i możliwość obniżki akcyzy na paliwa

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o zapasach ropy; wprowadza ona urzędowe ceny maksymalne na benzynę i olej napędowy. Jednogłośnie uchwalił też ustawę umożliwiającą ministrowi finansów obniżenie stawki akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia do 30 czerwca 2026 r.; taka obniżka ma być wprowadzana na czas niezbędny do ograniczenia skutków wojny na Bliskim Wschodzie. Teraz ustawy trafią do Senatu.

REKLAMA

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Za ustawą głosowało 428 posłów, przeciwko było 12 posłów.

Uchwalona w piątek nowela zakłada wprowadzenie urzędowych cen maksymalnych na benzynę i olej napędowy.

Zgodnie z nią maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Cena maksymalna będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy, stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Rząd chce, aby możliwość obniżenia akcyzy zaczęła obowiązywać przed Wielkim Piątkiem. Ma ją umożliwić nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Za jej uchwaleniem zagłosowało 436 posłów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu, który zajmie się nią jeszcze w piątek.

W uzasadnieniu do ustawy wskazano, że nowe przepisy mają wprowadzić podstawę prawną do obniżenia stawek akcyzy w drodze rozporządzenia, aby minister finansów mógł szybko reagować „na pilną potrzebę obniżki akcyzy, z uwagi na obecną sytuację na rynkach paliw, związaną z wojną na Bliskim Wschodzie i wynikłe z tego skutki w postaci wzrostu cen paliw objętych akcyzą”.

Zgodnie z ustawą, minister finansów będzie mógł obniżyć akcyzę „na czas określony, niezbędny do ograniczenia negatywnych skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie dla rynku paliw, (...) uwzględniając sytuację gospodarczą państwa”.

Zdaniem rządu, obniżenie akcyzy na paliwa ma przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarstw domowych, przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze transportowym, logistycznym oraz rolnictwa.

W czwartek premier Donald Tusk zapowiedział redukcję akcyzy do minimum unijnego – o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na oleju napędowym. Wskazywał, że nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać jeszcze przed Wielkim Piątkiem, przypadającym w tym roku 3 kwietnia.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman poinformował w czwartek, że projekty rozporządzeń obniżających VAT i akcyzę na paliwa są już przygotowane. - Projekt rozporządzenia obniżającego stawkę VAT jest gotowy. Projekt rozporządzenia obniżającego stawkę akcyzy też jest gotowy. Natomiast ten projekt może ujrzeć światło dzienne, kiedy będzie delegacja ustawowa - powiedział wiceszef MF.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

REKLAMA