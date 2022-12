Piotr Müller: projekt ustawy o aplikacji mObywatel niedługo stanie się przedmiotem prac rządu, a później parlamentu

Projekt ustawy o aplikacji mObywatel wyszedł z Komitetu Cyfryzacji Rady Ministrów; niedługo stanie się przedmiotem prac rządu, a później też parlamentu - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

"Wielu Polaków korzysta już z możliwości realizacji usług publicznych za pomocą internetu, aplikacji mobilnych. Wiele ostatnio zmieniło się w tym obszarze, ale to co przed nami, to będzie naprawdę prawdziwa rewolucja cyfrowa, państwo w komórce, w aplikacjach mobilnych" - ocenił w poniedziałek na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.

Dodał, że projekt wyszedł właśnie z Komitetu Cyfryzacji Rady Ministrów i niedługo stanie się przedmiotem prac rządu, a później też parlamentu.

Sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz, który jest odpowiedzialny za Projekt ustawy o aplikacji mObywatel podkreślił, że aplikacja jest cyfrowym portfelem, w którym znajdziemy szereg dokumentów, którymi na co dzień posługują się obywatele.

"Dokładnie pięć lat temu aplikacja została powołana do życia. Wówczas jeszcze jako pewna ciekawostka, założenie na przyszłość" - powiedział. Dodał, że do tej pory zanotowano 9 mln pobrań tej aplikacji.

"Jest to najpopularniejsza aplikacja publiczna dostępna w Polsce. Państwa nawet zamożniejsze, zdawałoby się lepiej rozwinięte od nas, nie posiadają tego typu narzędzi w tak popularnej wersji" - mówił.

Dodał, że za pośrednictwem aplikacji pobrano ponad 5 mln certyfikatów covidowych, czy ponad 3,7 mln dokumentów mPrawo jazdy. (PAP)

