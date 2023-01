Pięć osób, w tym dwoje dzieci, w szpitalu po wybuchu gazu na plebanii

Po wybuchu budynku w Katowicach pomocy medycznej udzielono i przewieziono do szpitala pięć osób, w tym dwoje dzieci a dwu innym osobom nie trzeba było udzielać pomocy - poinformował dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.

Pach poinformował o tym dziennikarzy w piątek nieopodal należącego do parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach budynku, w którym prawdopodobnie wybuchł gaz.

Podał, że w trwającej akcji ratunkowej zaangażowanych jest osiem zespołów ratownictwa, część zespołów jest do pomocy - transportowych.

"Udzielono pomocy pięciu poszkodowanym, zostali przewiezieni do szpitala, z tego dwójka dzieci w wieku trzy i cztery lata" - podał. Obrażenia, których doznali poszkodowani, to poparzenia, otarcia, urazy kończyn górnych i dolnych. Zaznaczył, że dzieci trafiły na oddział pediatryczny - zostały przewiezione w szynach do szpitala w Katowicach-Ligocie.

Dyrektor zaznaczył, że dwie pozostałe osoby z budynku zniszczonego w wyniku wybuchu nie potrzebowały pomocy medycznej, ale są pod okiem służb, które są na miejscu zdarzenia.

Na miejscu wybuchu trwają działania służb.

- Przyczyny wybuchu są obecnie ustalane, nie mamy oficjalnej informacji, natomiast można potwierdzić, że w budynku znajdowało się źródło gazu, które służyło zarówno do gotowania, jak i ogrzewania - poinformował podkom. Łukasz Kloc z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Wybuch nastąpił ok. 8.30 rano w budynku przy ul. Biskupa Herberta Bednorza w Katowicach - Szopienicach. Budynek plebanii parafii Ewangelicko-Augsburskiej usytuowany był obok kościoła. (PAP)

