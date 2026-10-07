Odkrycia tegorocznych noblistów z chemii pozwoliły zoptymalizować np. produkcję leków

Fot. x.com/The Nobel Prize

Tegoroczni laureaci Nobla w dziedzinie chemii - Kenso Soai i Francuz Henri B. Kagan - dokonali odkryć, które pozwoliły zoptymalizować reakcje chemiczne służące do wytwarzania farmaceutyków, substancji smakowych i zapachowych oraz nowych materiałów.

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Nagrodzone odkrycia umożliwiły syntezę tylko jednego lustrzanego odbicia danej cząsteczki (tzw. enancjomeru), co nikomu wcześniej się nie udało. Niektóre cząsteczki, takie jak aminokwasy, występują bowiem w dwóch postaciach będących swoimi lustrzanymi odbiciami. Jednak organizmy żywe zawierają tylko jedną z tych form – np. w przypadku aminokwasów tworzących białka jest to postać lewoskrętna.

Wcześniej jednak chemicy zawsze uzyskiwali w probówkach równe proporcje obu enancjomerów. Dążyli jednak do wytworzenia tylko jednego z tych lustrzanych odbić, ponieważ w przypadku cząsteczek oddziałujących na organizmy żywe – na przykład leków - tylko jedna z tych form wywołuje pożądany skutek. Udało się to osiągnąć dopiero tegorocznym noblistom.

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