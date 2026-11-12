Na polecenie szczecińskiej prokuratury doręczyli kierownictwu TV Republika żądanie wydania dokumentów

Fot. Anna Gniazdowska

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie policja dostarczyła w czwartek kierownictwu Telewizji Republika dokument z żądaniem wydania zapisu rejestrowego i dokumentacji koncesyjnej. Ma to związek z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym.

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Chodzi o postępowanie prowadzone przez szczecińską prokuraturę w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw na szkodę policjantów oraz premiera. Dotyczy wydarzeń, do których doszło 16 października przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zawiadomienie w tej sprawie złożył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Telewizja Republika transmitowała moment doręczenia pisma na żywo. Redaktor naczelny i dziennikarze stacji nie chcieli przyjąć dokumentu i wdali się w dyskusję z policjantami.

- W Polsce trwa zamach stanu organizowany z udziałem policji i wy oczekujecie, że my wydamy materiały po to, żeby policja mogła sama siebie bronić? Pan komendant Boroń (szef KGP - PAP) ma, zdaje się, potencjalne zarzuty w tej sprawie. (...) To jest skandal - powiedział redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz.

Prowadzone postępowanie dotyczy „nawoływania za pośrednictwem programu TV Republika do udostępniania informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariuszki Policji, a następnie na ich publicznym rozpowszechnieniu bez jej zgody, w okolicznościach mogących zagrozić bezpieczeństwu funkcjonariuszki lub osób dla niej najbliższych”, a także „prezentowaniu pasków informacyjnych oraz wypowiedzi reporterów zawierających treści obraźliwe i poniżające, skierowane wobec funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych oraz wobec Prezesa Rady Ministrów”. Chodzi więc o podejrzenie publicznego znieważenia funkcjonariuszy policji oraz Prezesa Rady Ministrów.

Ostatni z czynów polegał na kierowaniu wobec funkcjonariuszy zabezpieczających zgromadzenie w rejonie siedziby TK gróźb bezprawnych wszczęcia postępowania karnego w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnych czynności służbowych.

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