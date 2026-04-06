IMGW ostrzegł przed silnym wiatrem w 13 województwach

Fot. Archiwum

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem w trzynastu województwach. Alerty dotyczą południowo-zachodnich krańców Polski oraz obszarów od północnego zachodu, przez centrum, po wschód kraju.

Ostrzeżenia obowiązują w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowiecki, podlaskim i lubelskim, oraz w części lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego.

Na Dolnym Śląsku ostrzeżenie będzie obowiązywać do niedzielnego wieczora, natomiast na przeważającym obszarze alerty pozostaną w mocy do poniedziałku do godz. 21. Tego dnia na Wybrzeżu oraz na północnym wschodzie porywy wiatru mają osiągnąć maksymalnie 85 km/h.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

(PAP)

Copyright

