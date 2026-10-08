Atak w szkole pod Wyszkowem. Nie żyje jedna osoba

Fot. Sylwia Dudek (archiwum)

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz przekazała PAP, że sprawą 15-latka, który dokonał ataku ostrym narzędziem w szkole w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim, zajmie się wydział rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego w Wyszkowie.

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Jak zaznaczyła, równolegle prokuratura na miejscu na bieżąco zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego.

Prok. Łukasiewicz wyjaśniła, że osoba, która skończyła 15 lat, może odpowiadać za swoje czyny jak dorosły, ale decyzję w tej sprawie podejmie sąd.

W Leszczydole-Nowinach w czwartek doszło do ataku w szkole podstawowej. Napastnikiem był 15-letni były uczeń placówki. Ostrym narzędziem ranił trzy osoby, w tym woźną i dyrektora placówki, który ujął napastnika.

Przed godziną 11.00 policja mazowiecka poinformowała, że pomimo reanimacji 37-latka zmarła.

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