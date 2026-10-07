Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jest wielu rannych

Fot. Sylwia Dudek (zdjęcie ilustracyjne)

19-letni mężczyzna, który zaatakował w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce jest uczniem tej szkoły - powiedział st. asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Dodał, że zatrzymany mężczyzna jest ranny. Jego motywy nie są znane.

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19-latek zaatakował nożem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Co najmniej siedem osób zostało rannych i trafiło do szpitali w Łomży i Ostrołęce. Agresora zatrzymała policja.

Prezydent Ostrołęki zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych, a Zespół Szkół Zawodowych nr 4 został zamknięty. W urzędzie zwołano sztab kryzysowy.

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