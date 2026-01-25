34. Finał WOŚP. Do południa na liczniku orkiestry ponad 40 mln zł

Do południa kwota zebrana podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekroczyła 40 mln zł. W tym roku pieniądze zbierane są na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. W zeszłym roku o tej porze zebrano ponad 46 mln zł.

Na ulice polskich, ale także wielu zagranicznych miast wyszli wolontariusze WOŚP z charakterystycznymi czerwonymi serduszkami. Do kolorowych puszek zbierają datki na chore dzieci.

W wielu miastach odbywają się koncerty i aukcje. Pieniądze można wrzucać również do wirtualnych puszek, tzw. e-skarbonek. Wystawiono też kilkadziesiąt tys. aukcji internetowych.

Ponad 400 wolontariuszy kwestuje w niedzielę na ulicach Olsztyna. Jedną z głównych atrakcji tego dnia są organizowane od 17 lat przejazdy zabytkowych samochodów i klasycznych motocykli na Starówce. Można też wziąć udział w zimowej kąpieli morsów i licytacjach na plaży nad jeziorem Ukiel albo w nauce nurkowania na pływalni uniwersyteckiej ze sprzętem i pod okiem instruktorów akademickiego klubu płetwonurków.

W Suwałkach (Podlaskie), które są nazywane polskim biegunem zimna, na ulice miasta wyszło ponad stu wolontariuszy, którzy pomimo mroźnej pogody zbierają datki na orkiestrę. Jej suwalski finał odbywa się na hali sportowej Suwałki Arena, gdzie w programie zaplanowano koncerty, pokazy i licytacje.

W mieście odbywają się też inne imprezy wspierające WOŚP. Lokalny automobilklub zlicytował przejazd rajdowym Subaru Impreza STI, który osiąga prędkość 100 km/h w ciągu 3,7 sekundy. Wspierający orkiestrę mogą skorzystać też z innych rajdowych aut podczas Track Day Motoorkiestra Świątecznej Pomocy.

Liczne atrakcje przygotowano też m.in. w Poznaniu. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP), gdzie w niedzielę działa Sztab Ławica WOŚP, dla odwiedzających przygotowano kilka stref tematycznych, np. „strefę beauty”, „strefę zdrowia” czy „strefę hobby”.

Z terenu MTP wystartował też przed południem marszobieg „Policz się z cukrzycą”, którego uczestnicy zdecydowali się przejść lub przebiec dystans 5 albo 10 km i w ten sposób wspomóc zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. Biegi „Policz się z cukrzycą” odbywają się przy okazji finału WOŚP od 20 lat. W Warszawie i Łodzi taki bieg odbył się w sobotę, w Radomiu biegacze wystartują o godzinie 13.

Również uczestnicy Wielkoorkiestrowej Sztafety Cyklistów znów wyjechali z Kalisza do Warszawy na rowerach, by dostarczyć do studia WOŚP czek na 50 tys. zł. Pieniądze zebrali uczniowie z ponad 40 szkół w Kaliszu i powiecie. Sztafeta w trasę wyjeżdża od 2000 roku.

Studio na błoniach PGE Stadionu Narodowego, skąd imprezą kieruje prezes WOŚP Jerzy Owsiak, kolejny raz jest centralnym miejscem finału. Można je odwiedzać od rana. Tam też (i na powietrzu) odbywać się będą koncerty. W Warszawie zagrają m.in. Łydka Grubasa, Myslovitz i Dżem. O godz. 20 zaplanowane jest tradycyjnie „Światełko do Nieba”, które odbędzie się też w innych miastach.

Zbudowane na błoniach miasteczko WOŚP otwarte jest dla odwiedzających od soboty. Wśród atrakcji są m.in. diabelski młyn, karuzela dla dzieci, nauka pierwszej pomocy i przychodnia, gdzie będzie można wykonać bezpłatne badania oraz skorzystać m.in. z porad dietetycznych i konsultacji gastroenterologicznych, a także uzyskać pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych.

Koncerty i imprezy odbywają się w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie.

