Wygodne podróże koleją z nowych peronów między Szczecinem a Słonicami

Między Szczecinem a Słonicami podróżni korzystają z 5 kolejnych, nowych peronów w: Dolicach, Morzycy, Ziemomyślu, Starym Klukomiu i Choszcznie. Łącznie na odcinku Szczecin – Słonice zmodernizowano już 14 peronów na 10 stacjach i przystankach.

Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umożliwia mieszkańcom wygodne i bezpieczne przejazdy, np. do pracy czy szkoły. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego CEF.

Nowe perony między Szczecinem a Słonicami zachęcają do podróży koleją m.in. w Szczecinie Zdunowo, Reptowie i Kolinie oraz Dolicach, Morzycy, Ziemomyślu, Starym Klukomiu i Choszcznie. Wyższe platformy ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Są nowe ławki i wiaty. Jasne oświetlenie zwiększa bezpieczeństwo po zmroku. Komunikację na peronach ułatwiają antypoślizgowe nawierzchnie wraz ze ścieżkami naprowadzającymi dla osób niewidomych i niedowidzących oraz czytelne oznakowanie. Wszystkie obiekty dostosowywane są do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wygodny dostęp do peronów zapewniają pochylnie. Na stacji w Choszcznie przygotowane jest nowe przejście pod torami.

Dla wygodniejszych podróży koleją między Wielkopolską a Pomorzem Zachodnim

Na trasie między Poznaniem Głównym a Szczecinem Dąbie już w 21 miejscowościach można wygodniej wsiadać do pociągów z nowych peronów. Łącznie podróżni zyskają lepszy komfort obsługi na ponad 30 stacjach i przystankach. Na około 190-kilometrowej trasie Poznań – Szczecin, przejazdy pociągów w trakcie prowadzonych robót budowlanych zapewnia odpowiednia, etapowa organizacja inwestycji. Dwa tory z siecią trakcyjną i nowoczesnymi urządzeniami sterowania są już gotowe na szlakach Poznań – Wronki, Słonice – Choszczno oraz Reptowo – Szczecin Dąbie. Przebudowę jednego toru zakończono na odcinkach Drawiny

– Dobiegniew, Dolice – Choszczno i Stargard – Reptowo. Modernizowane przejazdy kolejowo-drogowe poprawiają bezpieczeństwo na styku kolei i dróg. Przebudowa mostów nad Drawą i Notecią oraz wiaduktów w Stargardzie pozwoli na sprawne przewozy kolejowe.

Krótsze podróże ze Szczecina do Poznania

Efektem prowadzonych inwestycji między Poznaniem a Szczecinem, po uzyskaniu

niezbędnych pozwoleń, będzie krótszy czas podróży. Poziom bezpieczeństwa zwiększą nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz lokalne centra sterowania w Poznaniu i Stargardzie.

Wartość projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” wynosi około 2,7 mld zł netto. Kwota dofinansowana przez Unię Europejską z instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę” wynosi 1,8 mld zł.