Statek z ładunkiem 50 tys. ton po raz pierwszy wpłynął do portu w Szczecinie

Po raz pierwszy przy nabrzeżu w Szczecinie zacumował statek z 50 tys. ton ładunku; MV Tokugawa dostarczył śrutę sojową. Przyjęcie masowca z zanurzeniem około 11 m było możliwe dzięki pogłębieniu toru wodnego - poinformował w komunikacie zarząd portu.

Jednostka pływająca pod panamską banderą przetransportowała z Argentyny (San Lorenzo) do Polski 49,96 tys. ton śruty sojowej, o czym poinformował w czwartek rano Zarząd Morskich Portów Szczecin – Świnoujście. Masowiec zacumował przy nabrzeżu Słowackim.

Pierwszy raz w historii do naszego portu przybył statek z blisko 50 tys. ton towaru – przekazała rzeczniczka prasowa portu Weronika Gocłowska.

MV Tokugawa to jednostka o długości 229 m i szerokości 32 m. Statki tej wielkości, tzw. panamaksy, przypływały już do Szczecina, ale nigdy z tak dużymi ładunkami. To wymierny efekt pogłębienia toru wodnego ze Świnoujścia do Szczecina do 12,5 metra – podkreśliła Gocłowska.

Pogłębianie toru wodnego zakończyło się w 2022 r. Tor został też poszerzony do 100 m, wykonano prace wzmacniające brzegi. Gocłowska zaznaczyła, że w tym roku sfinalizowano prace modernizacyjne w porcie, w rejonie Kanału Dębickiego i Basenu Kaszubskiego. Dzięki temu MV Tokugawa mógł przypłynąć do Szczecina z zanurzeniem ok. 11 m.

Przed pogłębieniem toru i basenów w porcie maksymalne zanurzenie statków wynosiło ok. 9 metrów. Dzięki dwóm metrom głębokości można niemal podwoić ilość ładunku, który jednorazowo przypływa – wskazała rzeczniczka portu.

Śruta sojowa została dostarczona do Szczecina dla firmy Viterra Polska.

