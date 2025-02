Prawie 120 mln zł na przebudowę falochronów portu w Darłowie

Fot. Urząd Morski Szczecin

W Urzędzie Morskiem w Szczecinie podpisano w piątek umowę z wykonawcą przebudowy falochronów w Porcie Darłowo, który od 2026 r. ma służyć serwisowaniu farm wiatrowych na Bałtyku. Inwestycję o wartości 120 mln zł sfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy.

Przebudowa falochronów w darłowskim porcie ma ruszyć w marcu. W piątek podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych - na 118,8 mln zł, z korporacją Doraco z Gdańska oraz inżynierem kontraktu - na ok. 1 mln zł, ze spółką Eko-Inwest ze Szczecina. Jest to pierwszy projekt Urzędu Morskiego w Szczecinie finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.

„To kluczowy krok dla uruchomienia w Darłowie terminala serwisowego dla morskich farm wiatrowych. Falochron w tamtejszym porcie zbudowano w XIX wieku. Najwyższy czas na jego gruntowną modernizację” – powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, obecny na uroczystości.

Inwestycja przewiduje przebudowę i wzmocnienie 356,5 m falochronu zachodniego, a także wykonanie dodatkowej, ok. 100-metrowej ostrogi.

„Dzięki tym pracom zmniejszy się falowanie w basenie portowym, a wejście do portu będzie bezpieczniejsze” – podkreślił Marchewka.

Na falochronie zostanie zamontowane oświetlenie i wyposażenie zgodnie z obecnymi przepisami i warunkami technicznymi: system odbojowy, drabinki, bariery ochronne, sprzęt ratunkowy i światła nawigacyjne na głowicach falochronu.

„Nowa konstrukcja falochronu, ścianki szczelne, zostanie wykonana po obrysie konstrukcji istniejącej i będzie zabezpieczona narzutem kamiennym” – wyjaśniono w komunikacie Urzędu Morskiego. „Projektowane prace nie będą miały wpływu na zmianę szerokości istniejącego toru wodnego ani na inne jego parametry” – dodano.

Port Darłowo może przyjmować statki o długości do 75 m i zanurzeniu do 4 m. Za zgodą kapitana portu dopuszczalne są większe jednostki. Tor podejściowy ma 60 m szerokości i 8 m głębokości. Między tzw. główkami jest 38 m. Osłonięty falochronami awanport o powierzchni 4,7 ha i głębokości ok. 6 m pozwala na manewry statków o długości do 120 m. W darłowskim porcie jest kilkanaście nabrzeży, najdłuższe mają prawie 300 m.

Port w Darłowie dotychczas wykorzystywany był przez małe statki handlowe i rybaków oraz organizatorów rejsów turystycznych po Bałtyku. Basen Przemysłowy darłowskiego portu ma zostać rozbudowany (termin składania ofert w przetargu upływa 4 marca br.), zmodernizowany i wyposażany w infrastrukturę, która będzie służyła obsłudze morskich farm wiatrowych.

Inwestycja pn. „Przebudowa falochronów w Porcie Darłowo wraz z poprawą warunków falowania wewnątrz basenu poprzez budowę nowych obiektów hydrotechnicznych” ma zostać zrealizowana w 18 miesięcy.

