Jantar Unity wpłynie do Szczecina. Morski debiut przy Wałach Chrobrego

Jantar Unity najprawdopodobniej podpłynie pod Bulwar Chrobrego 15 stycznia około godziny 14. Główna ceremonia chrztu odbędzie się 17 stycznia o godzinie 15 na Bulwarze Chrobrego. Wydarzenie będzie można śledzić na telebimie. Fot. Sławomir Lewandowski

Szczecin przygotowuje się na wydarzenie morskie, jakim będzie wizyta najnowocześniejszego promu na Bałtyku – Jantar Unity.

Jednostka ma pojawić się przy Bulwarze Chrobrego 15 stycznia około godziny 14, przypływając do stolicy Pomorza Zachodniego po zakończonych sukcesem próbach cumowania w portach w Trelleborgu, Ystad oraz Świnoujściu. Kulminacyjnym punktem wizyty będzie zaplanowana na 17 stycznia uroczysta ceremonia chrztu.

Organizatorzy zadbają o to, by każdy zainteresowany mógł śledzić przebieg uroczystości, zapewniając transmisję na telebimie ustawionym bezpośrednio na nabrzeżu. Wieczorem tego samego dnia, o godzinie 18.00, mieszkańcy będą mogli podziwiać półgodzinne widowisko multimedialne. Program przewiduje pokazy laserowe, specjalną oprawę świetlną oraz projekcję mappingową, które mają w nowoczesny sposób podkreślić innowacyjny charakter promu.

​Niezwykłą okazją dla pasjonatów żeglugi będzie dzień otwarty, podczas którego przewidziano możliwość wejścia na pokład Jantar Unity. Zwiedzanie zaplanowano 18 stycznia w godzinach od 10 do 16, a wstęp będzie wolny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Ze względów bezpieczeństwa mieszkańcy będą wchodzić na jednostkę w zorganizowanych grupach liczących około 20 osób, a kolejne tury mają ruszać średnio co 8 minut.

