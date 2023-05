Weź mnie KURIEREM do domu. Pimpek – tylko adoptować!

Pimpek to piesek łagodny, mądry i oddany. Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Pimpek to przesympatyczny, radosny dwunastoletni psiak. Łagodny, mądry i oddany. Jeśli będzie trzeba, pójdzie ze swoim opiekunem na koniec świata.

– Przez kraty boksu potrafi groźnie zaszczekać, jednak gdy tylko z niego wyjdzie, odkrywa swoje prawdziwe oblicze – łagodne i mądre, czym natychmiast chwyta za serce – opisuje swojego wyjątkowego podopiecznego wolontariusz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. – Poda łapę, zrobi „siad”, a jeśli będzie trzeba, pójdzie ze swoim opiekunem na koniec świata. Pimpek to piesek oddany i pełen chęci do zabawy, a w dodatku pięknie chodzi na smyczy. Nic, tylko adoptować!

Kto jest na to gotów i chciałby Pimpka (513/22) lub jakąkolwiek inną równie samotną i złaknioną przyjaźni psinę czy kocinę przyjąć do rodziny, jest proszony o kontakt ze szczecińskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt – tel. 723-578-434 (ul. Południowa, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl). Placówka jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8-16. Adopcje odbywają się od g. 8 do 15.30.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

