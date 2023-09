Ogrodniczki ze współnoty

Ogrodnicy: Maria, Hania i Marysia.

Cały Szczecin w kwiatach – w tym roku to już 49. edycja naszego cyklicznego konkursu organizowanego razem z Czytelnikami „Kuriera Szczecińskiego”. Przez cały czerwiec i lipiec przyjmowaliśmy państwa propozycje, które jak co roku zaskoczyły nas wielobarwną różnorodnością. Na naszych łamach prezentujemy finalistów w poszczególnych kategoriach.

Okolice ulicy Arkońskiej z jednej strony, a z drugiej ulicy Chopina to specyficzna, zielona enklawa miasta. Przy ulicy Chopina i Wiosny Ludów znajduje się park gdzie znajdziemy również siłownię pod chmurką – wszystko to razem sprawia, że teren ten jest chętnie odwiedzamy przez mieszkańców okolicznych osiedli, którzy szukają ciszy oraz sportowej aktywności.

Inaczej ma się sprawa z ulicą Arkońską, która jest bramą prowadzącą do lasu Arkońskiego oraz dalej w kierunku jeziora Głębokie i Pilchowa.

Szczecinianie kojarzą ulicę Arkońską nie tylko z zespołem leśno-parkowym, ale także, a może przede wszystkim ze znajdującym się przy tej ulicy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Głównym personelem placówek służby zdrowia są przede wszystkim kobiety. Jedną z nich była również Maria Myśliwiec pracująca w szpitalu jako pielęgniarka.

– Po skończonym Liceum Medycznym zaczęłam pracę na Izbie Przyjęć Oddziału Chirurgii w szpitalu na Pomorzanach. Po pewnym czasie przeniosłam się do pracy w szpitalu na ulicy Arkońskiej, gdzie przepracowałam 32 lata i doczekałam emerytury.

Jako pracownica szpitala dostała mieszkanie służbowe w budynku mieszczącym się przy ulicy Zdrojowej, gdzie mieszka do dziś. Budynek graniczy dosłownie przez płot ze szpitalem.

– Do pracy miałam niedaleko i lubiłam ją - robiłam to z powołania – opowiada Maria Myśliwiec.



Jak sama mówi nie wyobraża sobie bezczynnego siedzenia na emeryturze w domu. Zgodnie ze swoją społeczną aktywnością Maria Myśliwiec jest radną miejską a także przewodniczącą Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn. Nie koniec na tym jej społecznikowskiego zacięcia. Również z powołania, czyli społecznie, pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Zdrojowa 23-25.

- Budynek przejęliśmy około 20lat temu od zarządu województwa - mówi Maria Myśliwiec. – Od tamtej pory otoczenie budynku, jak i on sam, przeszło sporo przeobrażeń.

Jednym z najważniejszych zadań było uporządkowanie terenu, który od tamtej pory zmienił się całkowicie i na korzyść. - Dzięki nasadzeniom zmieniliśmy prawie wszystko – mówi Maria Myśliwiec. – Nawet otoczenie śmietnika zmieniło się i zyskało inny wygląd. Dziś rosną tam pęcherznice, a przy płocie zamontowano koci azyl.



Co się zmieniło przez dwie dekady? Wokół budynku pojawiły się m.in. brzozy, kaliny koralowe i świerki. Mówiąc o drzewach, nie sposób nie wymienić ośmiu japońskich wiśni odmiany Kanzan i Kiku Shidare Zakura – są one dumą mieszkańców. Przy mało estetycznym betonowym płocie szpitalnym stworzono swoisty parawan z żywopłotu. Uwagę zwracają także rosnące przy chodniku krzewy ligustra. Jest to roślina należąca do rodziny oliwkowatych, a jej rodzaj liczy ponad 40 gatunków – większość z nich występuje w Azji. W Europie w stanie dzikim rośnie jedynie ligustr pospolity. Są bardzo często i chętnie wykorzystywane do tworzenia żywopłotów.



Dzięki swojemu położeniu na skarpie, teren wokół budynku można dowolnie komponować nadając całości kaskadowy kształt. Na rabatkach znajdziemy takie kwiaty jak np. konwalie, różaneczniki, irysy, piwonie, liliowce, floksy, hibiskusy, rudbekie, nasturcje, barwinki, róże, kępy lawendy i malwy.

– Dbamy o to wszystko wspólnie – mówi Maria Myśliwiec. – Całość powstała dzięki zaangażowaniu społeczności naszej wspólnoty mieszkaniowej oraz prywatnego żłobka i przedszkola „Małe Omnibuski”, a mieszczącego się na parterze naszego budynku.

Pytam panią Marię, czy ktoś jeszcze pomaga w pracach ogrodowych?

– Tak – odpowiada. - Mam do pomocy dwie małe ogrodniczki Hanię i Marysię. To moje wnuczki, które również chętnie pracują w ogrodzie. ©℗



Krzysztof ŻURAWSKI