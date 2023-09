Kwiaty potrafią się odwdzięczyć! [GALERIA]

Cały Szczecin w Kwiatach – w tym roku to już 49. edycja naszego cyklicznego konkursu organizowanego razem z Czytelnikami „Kuriera Szczecińskiego”. Przez cały czerwiec i lipiec przyjmowaliśmy Państwa propozycje, które, jak co roku, zaskoczyły nas wielobarwną różnorodnością. Na naszych łamach prezentujemy finalistów w poszczególnych kategoriach.

Jeśli Szczecin leży nad morzem, to widać je z pewnego balkonu budynku przy ulicy Cienistej. Terytorialnie jest to jedno z północnych osiedli Szczecina. Znawcy powiedzą, że stamtąd to co najwyżej widać stocznię, rynek przy ulicy Bandurskiego i osiedle Książąt Pomorskich. I będą mieli rację…

Nasza Czytelniczka Adriana Pawłaszek widzi jednak ze swojego balkonu znacznie więcej. – Gdy tylko jest sprzyjająca aura, to stawiam na balkonie sztalugi i maluję – mówi p. Adriana.

Na jej obrazach widać morze, słońce i góry. Obrazy są jak fotograficzne klisze, na których autorka uwieczniła wspomnienia ze swoich wojaży. – Uwielbiam podróże – stwierdziła p. Adriana. – Szczególnie lubię Grecję i Włochy. Może dlatego, że jest tam tyle słońca?

Jak sama przyznaje, wybierając wakacyjne miejsca, często jest rozdarta pomiędzy tymi dwoma krajami: Grecja czy Włochy? Wybór jest trudny, bo oba kraje mają bogatą historię, piękne krajobrazy i wyśmienitą kuchnię. Wszystko to sprawia, że niezwykle trudno jest zdecydować się, który z tych dwóch krajów wybrać. Ostatnio zdecydowała się na Włochy, gdzie poznała bliższe okolice miasta Sorrento. I to właśnie stamtąd przywiozła trzykrotkę. Niestety, mimo że jest to roślina łatwa w uprawie i niewymagająca specjalnej pielęgnacji, to jednak zwiędła – chyba z tęsknoty za słoneczną Italią. Kto wie…

Ale nie tylko południe Europy jest miejscem wartym odwiedzenia i znaczącym na jej turystycznej mapie. Okazuje się, że równie chętnie jeździ w polskie góry. – Chodziłam ostatnio po Tatrach. Na Giewont jeszcze nie weszłam, bo zwyczajnie szkoda mi na niego czasu, ale zawsze chętnie idę na Czerwone Wierchy – powiedziała p. Adriana.

Wrażenia z kolejnych podróży widać na obrazach namalowanych przez naszą Czytelniczkę, która postanowiła wspiąć się na kolejny szczyt, jakim jest jej udział w 49. edycji konkursu Cały Szczecin w Kwiatach.

– Uwielbiam kwiaty i wszystko co ma związek z naturą – powiedziała p. Adriana. – Na balkonie rosną m.in. pelargonie, fuksje, lilie i supertunie vista. Te ostatnie charakteryzują się bardzo silnym wzrostem i dużą odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne. Pielęgnowane potrafią odwdzięczyć się mnogością kwiatów i intensywnością zapachów.

Tak więc balkon jest tym miejscem, gdzie kwiaty mają się dobrze, ale również miejscem, z którego (przy odrobinie wyobraźni) widać morze, cudowne zachody słońca i egzotyczne palmy. – Kto wie, może niedługo opiszę swój magiczny balkon i napiszę książkę dla dzieci? – zastanawia się p. Adriana. – Ilustracje są już przecież gotowe… ©℗

