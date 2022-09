I Ty wybierz najlepszych!

Ledwie kilka dni dzieli nas od ogłoszenia wyników 48. edycji konkursu „Cały Szczecin w kwiatach”. Prezentacji laureatów najpiękniejszych – zdaniem jurorów – balkonów, przydomowych ogrodów, działek i terenów zielonych dokonamy już w najbliższą niedzielę, 25 września. Nim jednak to nastąpi, pozostaje jeszcze jedna niewiadoma: do kogo trafi specjalna Nagroda Publiczności. A przypadnie ona temu miejscu i jego właścicielom, których ma szansę wskazać każdy z naszych Czytelników.

Na stronie internetowej www.24kurier.pl – w zakładce: Cały Szczecin w kwiatach 2022 – publikujemy pełną listę 20 finalistów konkursu wraz ze zdjęciami ich ogrodów, balkonów, działek i innych form zagospodarowania terenu zielonego. Każdemu – imiennie – został przypisany odpowiedni kod. SMS należy wysłać pod numer 7148, wpisując hasło: kurier.kwiaty.x. Oczywiście za x wstawiając liczbę przypisaną do wybranego przez siebie kandydata. Zachęcamy do udziału w głosowaniu. Na Państwa SMS-y (koszt:1,23 zł z VAT) czekamy do 24 września, do godz. 23.59.

Nagrodą publiczności będzie nie tylko jej uznanie, ale również pobyt w ośrodku Uzdrowiska Połczyn Polskiej Grupy Uzdrowisk (zaproszenie dwuosobowe). Upominki tym razem otrzymają także ci, którzy zajmą w SMS-owym głosowaniu II i III miejsce. Są to kosmetyki nowej marki Terra Zdrój. Natomiast uczestnicy głosowania mogą wygrać kalendarze ścienne na rok 2023.

Przypominamy, że nagroda publiczności ma charakter dodatkowej i pozostaje bez wpływu na werdykt konkursowego jury.

Zapraszamy do głosowania!

(M)

AKTUALNE WYNIKI GŁOSOWANIA