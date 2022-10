Głosowanie trwa! 14 spektakli i 20 kreacji aktorskich

Trwa plebiscyt teatralny Bursztynowy Pierścień, w którym widzowie mogą głosować na przedstawienia, które swoją premierę miały w ubiegłym sezonie. Nominowanych jest 14 spektakli i 20 kreacji aktorskich. Jest zatem w czym wybierać.

Zobacz nominowane spektakle…

Na scenach szczecińskich teatrów wystawiane są obecnie także sztuki, które swe premiery miały w sezonie teatralnym 2021/2022. To właśnie na nie widzowie mogą oddawać swoje głosy w plebiscycie „Kuriera Szczecińskiego” Bursztynowy Pierścień. Można jeszcze zapoznać się z repertuarem, tym bardziej że każdy z nominowanych spektakli zasługuje na uwagę. W bieżący weekend prezentowane będą trzy z 14 nominowanych spektakli.

Przez cały obecny weekend (piątek, sobota, niedziela) w Teatrze Współczesnym zobaczyć można nominowany do Bursztynowego Pierścienia spektakl „Wiarołomna”. Jest on autobiograficznym rozliczeniem reżyserki Hany Umedy z doświadczeniem religijności ukształtowanej przez Ruch Rodzin Nazaretańskich – wspólnotę maryjną działającą w ramach Kościoła katolickiego, która kładzie nacisk na posłuszeństwo i mistyczne zjednoczenie z Bogiem. Spektakl-performance ukazuje problem utraty wiary, a co za tym idzie apostazji, czyli publicznego wystąpienia z Kościoła.

„Mały Książę” to spektakl muzyczny Opery na Zamku nominowany w plebiscycie Bursztynowy Pierścień, który można obejrzeć w tę sobotę i niedzielę na operowej scenie. Baśniowa opowieść dla młodzieży i dorosłych w choreografii Lucyny Zwolińskiej z muzyką Gabriele Basilico oparta została na motywach znanej książki Antoine’a de Saint Exupery.

W Teatrze Kameralnym w obecną sobotę i niedzielę można obejrzeć nominowany do Bursztynowego Pierścienia Wieczór Michała Janickiego występującego w podwójnej roli: autora i aktora. Monodram inspirowany jest opowiadaniem „Raz gdy chciałem być…”. Ukazuje on współczesne realia miejscami zabawne, chwilami refleksyjne. To naszpikowana celnymi uwagami, czasem uszczypliwa krytyka dzisiejszego świata teatru, kina i telewizji.

i nominowanych aktorów

W przedstawieniach prezentowanych w bieżący weekend na scenach szczecińskich teatrów publiczność może również podziwiać aktorów nominowanych do nagrody Bursztynowy Pierścień. Śledzić możemy trzech z 20 aktorów w nominowanych rolach.

Nominowanego za kreację aktorską Adama Dzieciniaka zobaczymy w tę sobotę w monodramie „Burmistrz”. Spektakl Piwnicy przy Krypcie w reżyserii Waldemara Patlewicza zostanie zaprezentowany na scenie Kina Zamek w Zamku Książąt Pomorskich. Znany z Teatru Polskiego Adam Dzieciniak stworzył w nim rolę tytułowego bohatera. Burmistrz od 40 lat zarządza miasteczkiem i jest uznawany za najlepszego burmistrza w dziejach, lecz jego spektakularne odejście na emeryturę ma zostać powiązane z uroczystością z okazji 70. urodzin. Monodram powstał na podstawie pełnego anegdot i przebojów tekstu Tomasza Jachimka.

W Teatrze Kameralnym w bieżącą sobotę i niedzielę można obejrzeć nominowanego w plebiscycie za kreację aktorską Michała Janickiego w monodramie „Raz gdy chciałem być…”. Aktor z żartem, swadą i z przekąsem przedstawia świat lub światek artystyczno-medialny.

W wystawianym w Operze na Zamku muzycznym przedstawieniu „Mały Książę” nominowany do Bursztynowego Pierścienia został Patryk Kowalski. W sobotę i niedzielę można zobaczyć jego taneczną kreację postaci tytułowej spektaklu – wędrującego po planetach chłopca.

Najstarszy taki plebiscyt

Bursztynowy Pierścień to najstarsza zachodniopomorska nagroda dla twórców z zachodniopomorskich teatrów. Niecodzienna statuetka od wielu lat trafia do rąk znakomitych reżyserów, aktorek, aktorów z zachodniopomorskich scen. Zgodnie z tradycją plebiscyt obejmuje spektakle, które swą premierę miały w sezonie minionym, w tym wypadku zamkniętym w przedziale czasowym – sierpień 2021 – czerwiec 2022. Do kogo w tym roku trafią Bursztynowe Pierścienie, okaże się na początku grudnia.

W obecnej edycji doceniono najwięcej spektakli premierowych Teatru Współczesnego. Jury postanowiło nominować aż cztery przedstawienia z tej sceny. Z Teatru Współczesnego pochodzi także najliczniejsza liczba kreacji aktorskich, bo aż dziewięć, które trafiły na listę nominowanych. Tylko z jednego spektaklu – „Spartakus. Miłość w czasach zarazy” pochodzi ich aż pięć.

Inaczej wygląda sytuacja z nominacjami dla Teatru Polskiego. Z powodu trwającej w tej instytucji przebudowy, przygotowano tam wyłącznie jedną premierę – „Chwilę nieuwagi”, która otrzymała nominację jury do konkursu.

Z repertuaru premierowego w Operze na Zamku doceniono trzy spektakle: „My Fair Lady”, „Mały Książę” i „Król Roger”, a także cztery kreacje aktorów/śpiewaków/tancerzy.

Spośród premier Teatru Lalek „Pleciuga” nominowano dwa spektakle – „My i krasnoludki” oraz „Dzikie łabędzie”. Ponadto – w wyniku głosowania – na listę nominowanych trafiły spektakle: Teatru Kameralnego „Raz gdy chciałem być szlachetny”, Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie „Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki”, sceny w Willi Lentza „Akompaniator” oraz Teatru nieMa „Anna K.”.

Głosują widzowie i jury

Tradycją plebiscytu jest, że swój ulubiony spektakl i artystę sezonu wybierają widzowie, a także w osobnej kategorii głosuje jury. Poniżej prezentujemy dwie listy: tytułów nominowanych spektakli oraz tworzących wyjątkowe kreacje aktorek i aktorów. Na swoich faworytów można głosować drogą SMS-ową lub wypełniając kupon z „Kuriera Szczecińskiego”.

Każdy tytuł spektaklu i każde nazwisko opatrzone jest symbolem, który należy wpisać w treść SMS-a, a następnie wysłać pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości – 2,46 zł z VAT-em.

Można również głosować metodą tradycyjną. Zamieszczony w „Kurierze” kupon do głosowania należy wypełnić i wrzucić do skrzynki umieszczonej na budynku przy wejściu do redakcji lub wysłać pocztą na adres: „Kurier Szczeciński”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin.

Głosowanie na spektakle i aktorów odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy trwa do 6 listopada i wyłoni ścisłe grono finałowych dziesięciu spektakli i dziesięciu kreacji scenicznych. Po ich ogłoszeniu widzowie wybierać będą już przyszłych zwycięzców, głosując na najlepszy spektakl i najlepszego odtwórcę scenicznej kreacji. W wyniku głosowania SMS-owego lub za pomocą kuponów publiczność wybierze swoich laureatów, którzy zostaną uhonorowani statuetkami.

Zgodnie z regulaminem i tradycją plebiscytu także jury w drodze głosowania nagrodzi dwoma Bursztynowymi Pierścieniami najlepszy spektakl oraz aktorkę lub aktora. Ponadto jurorzy przyznają dwie inne nagrody: Srebrną Ostrogę dla obiecującego artysty, który debiutuje na zachodniopomorskiej scenie oraz Wielką Nagrodę Jury.

W obecnej edycji jury obraduje w składzie: Artur D. Liskowacki, przewodniczący jury, reprezentujący redakcję „Kuriera Szczecińskiego”; Radosław Bruch, portal wSzczecinie.pl; Małgorzata Frymus, Radio Szczecin; Małgorzata Klimczak, portal „Dziennik Teatralny”; Anna Kosiorowska, prawniczka, miłośniczka teatru; Elżbieta Kubera, sekretarz jury, „Kurier Szczeciński”; Piotr Michałowski, Uniwersytet Szczeciński; Małgorzata Stoltman, „kaowiec” Zorganizowanej Grupy Teatromaniaków CZESŁAW; Leszek Zalewski, aktor, reżyser; Daniel Źródlewski, „Prestiż”. ©℗

Elżbieta KUBERA

* * *

Zapraszamy do głosowania. Poniżej przedstawiamy dwie listy – spektakli i aktorek/aktorów nominowanych do naszej teatralnej nagrody pn. „Bursztynowy Pierścień”. Obok każdego tytułu i nazwiska podajemy tekst, który należy wpisać w treść SMS-a. Na aktorów i spektakle SMS-y wysyłamy pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em. Uwaga. Na spektakle i aktorów zagłosujemy dwuetapowo: 6 listopada zakończy się pierwszy etap, w którym zostaną wyłonieni finaliści (10 spektakli oraz 10 aktorek/aktorów).

SPEKTAKLE (SMS na numer 7248):

„Akompaniator“, Olek Różanek, reż. Zurab Pirveli (Willa Lentza w Szczecinie) BURSZTYN.1

„Anna K.“, reż. Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz (Teatr nieMa w Szczecinie) BURSZTYN.2

„Chwila nieuwagi“, Ian Ogilvy, tłum. Elżbieta Woźniak, reż. i oprac. muz. Tomasz Obara (Teatr Polski w Szczecinie) BURSZTYN.3

„Dzikie łabędzie“ na motywach H.Ch. Andersena, scen. i reż. Karolina Okurowska-Wabnic (Teatr Lalek „Pleciuga“ w Szczecinie) BURSZTYN.4

„Edukacja seksualna“, Michał Buszewicz, reż. Michał Buszewicz (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.5

„Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki“, Marcin Kącki, reż. Aneta Groszyńska (Teatr Bałtycki w Koszalinie) BURSZTYN.6

„Król Roger“, Karol Szymanowski, reż. Rafał Matusz, kier. muz. Jerzy Wołosiuk (Opera na Zamku w Szczecinie) BURSZTYN.7

„Mały Książę“, Antoine de Saint-Exupery, chor. Lucyna Zwolińska, muz. Gabriele Basilico (Opera na Zamku w Szczecinie) BURSZTYN.8

„My Fair Lady“, A.J. Lerner, F. Loewe, reż. Jakub Szydłowski (Opera na Zamku w Szczecinie) BURSZTYN.9

„My i krasnoludki“, Jan Wilkowski, reż. Magdalena Miklasz (Teatr Lalek „Pleciuga“ w Szczecinie) BURSZTYN.10

„Odlot“, Zenon Fajfer, reż. Anna Augustynowicz (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.11

„Raz gdy chciałem być…“, Michał Janicki (Teatr Kameralny w Szczecinie) BURSZTYN.12

„Spartakus. Miłość w czasach zarazy“, scen. Weronika Murek, Jakub Skrzywanek, reż. Jakub Skrzywanek (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.13

„Wiarołomna“, Weronika Murek, Hana Umeda, reż. Hana Umeda (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.14

AKTORKI/AKTORZY (SMS na numer 7248):

Maja Bartlewska – gąsiennica Zuza w „Motyla noga“ (Teatr Lalek „Pleciuga“) BURSZTYN.15

Maria Dąbrowska – Pasionaria 2 w „La Pasionaria“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.16

Adam Dzieciniak – burmistrz w „Burmistrz“ (Piwnica przy Krypcie) BURSZTYN.17

Grzegorz Falkowski – konferansjer/poeta w „Odlot“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.18

Anna Federowicz – Eliza Doolitlle w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.19

Robert Gondek – „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.20

Jeppe Jakobsen – policjant w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.21

Michał Janicki – „Raz gdy chciałem być…” (Teatr Kameralny) BURSZTYN.22

Anna Januszewska – Wiktor/Wiktoria w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.23

Patryk Kowalski – Mały Książę w „Mały Książę“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.24

Michał Lewandowski – „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.25

Krystyna Maksymowicz - dziewczynka z depresją w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.26

Wiesław Orłowski – Alfred Doolittle w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.27

Jacek Piątkowski – wykładowca w „Edukacja seksualna“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.28

Wojciech Rogowski – konferansjer „Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki“ (Teatr Bałtycki) BURSZTYN.29

Olek Różanek – akompaniator w „Akompaniator“ (Willa Lentza) BURSZTYN.30

Ewa Sobiech – Pasionaria 1 w „La Pasionaria“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.31

Adrianna Szymańska – Incuba/Panna, Gibbons (Edna) w „Chwila nieuwagi“ (Teatr Polski) BURSZTYN.32

Katarzyna Ulicka-Pyda – Jędrek w „Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki“, (Teatr Bałtycki) BURSZTYN.33

Helena Urbańska – pielęgniarka w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.34