Zapisane w Kurierze (26.01-9.02.1956)

5 ton pieczywa dziennie wypiecze nowa duża zmechanizowana piekarnia

15 lutego otwarta zostanie przy ul. Swarożyca 6 nowa zmechanizowana piekarnia Szczecińskich Zakładów Przemysłu Piekarniczego. W tej chwili przy ul. Swarożyca trwa remont.

Po ukończeniu robót i uruchomieniu piekarni będzie ona wypiekała 5 tys. kg pieczywa dziennie, stanie się więc jednym z większych zakładów piekarniczych w naszym mieście.

Przy okazji informujemy, że w styczniu zwiększony został znacznie wypiek mało znanego w Szczecinie a taniego (1 kg – 2,80 zł), białego i bardzo smacznego chleba „białostockiego”.

„Kurier Szczeciński” z dnia 26 stycznia 1956 r.

Pierwszy neon zabłysnął w Szczecinie

Od kilku dni zabłysnął żywą czerwienią pierwszy w naszym mieście świetlny napis neonowy, zainstalowany ponad witrynami sklepu MHD nr 9 przy ul. Jagiellońskiej. Napis „Słodycze” widoczny jest z daleka i ożywia zamkniętą perspektywę wylotu ulicy Bogusława w punkcie, w którym styka się z ul. Jagiellońską.

„Kurier Szczeciński” z dnia 2 lutego 1956 r.

Mróz, jakiego w Szczecinie nie było od 125 lat

Mróz od kilku dni daje się we znaki przywykłym do łagodnej pogody szczeciniakom.

Kilka tysięcy młodzieży pozostaje w domach na nieprzewidzianych żadnym planem wakacjach. (…)

W środę, o godz. 10 rano 27 mężczyzn i jedno dziecko czekało w kolejce do ambulatorium pogotowia. Wszyscy mężczyźni mieli odmrożone uszy, a dziecko nos. Udzielono im pomocy lekarskiej.

– To jeszcze nic – powiedziała kierowniczka ambulatorium. Dopiero jutro, po dzisiejszych mrozach będzie tu pełno pacjentów.

Mróz był „niewąski” – najzimniej było wczoraj o godz. 7 rano – minus 24 st. C. (o godz. 10 temperatura wzrosła do minus 22 stopni). W ciągu dnia dojdzie do minus 16, w nocy znów nastąpi spadek. (…)

Mróz odczuły także wrażliwe na temperaturę mewy. Wczoraj zauważono kilkanaście ptaków, które zamarzły i spadły na zamarzniętą Odrę. Apelujemy do młodzieży i starszego społeczeństwa o zaopiekowanie się ptakami.

Obecne mrozy są największymi, jakie w Szczecinie zanotowano w ostatnich 125 latach.

„Kurier Szczeciński” z dnia 2 lutego 1956 r.

30 telewizorów przybędzie wkrótce do Szczecina

Druga poważna partia telewizorów w liczbie około 30 sztuk ma nadejść w tych dniach do Szczecina. Sprzedawane one będą w naszym mieście oraz w Wolinie i Stargardzie.

W sklepie z przyborami elektrycznymi na Wojska Polskiego (vis-à-vis „Gryfu”) ustawiony ma być jeden z telewizorów, który odbierać będzie program berliński.

„Kurier Szczeciński” z dnia 9 lutego 1956 r.