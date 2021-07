Zapisane w Kurierze (20.01.1956)

SFSG podejmuje produkcję nowych artykułów gospodarstwa domowego

Szczecińska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego podjęła ostatnio produkcję nowych artykułów elektrotechnicznych gospodarstwa domowego. Są to kuchenki i żelazka elektryczne, imbryki porcelitowe i metalowe. W dalszym ciągu produkowane będą grzałki nurkowe, które w ostatnich dniach poddano generalnym próbom w laboratorium fabrycznym.

Warto dodać, że w ciągu realizacji planu 5-letniego, w którym wzrost zatrudnienia w fabryce wyniesie ok. 300 proc., podjęta zostanie również produkcja lamp warsztatowych.

Na marginesie nowej produkcji trzeba jednak stwierdzić, że dotychczas nie pomyślano o urządzeniu prototypowni niezbędnej w dużej fabryce, a zwłaszcza przy tego rodzaju produkcji. Czy nie ma tutaj nic do powiedzenia Centralny Zarząd Przemysłu Gospodarskiego?

Mówiąc o nowym asortymencie trudno nie wspomnieć o tym, że zaopatrzenie zakładu w materiały pozostawia dużo do życzenia. Tak np. brak ok. 130 tys. kg stóp do żelazek, całkowicie brak szamotek do kuchenek elektrycznych. Sytuacja taka wynika z faktu, że fabryka nie miała dotąd ustalonego profilu produkcji.

„Kurier Szczeciński” z dnia 20 stycznia 1956 r.