Zapisane w „Kurierze” (10-24.01.1957)

W kwietniu ma się rozpocząć przebudowa „starego PDT”

„Stary PDT”, o którym wypisano już podobno 11 litrów atramentu, znów staje się aktualny. Ma być przebudowany do celów z dawna określonych, tym razem już na pewno i ostatecznie. Roboty mają rozpocząć się w kwietniu br. Dokumentacja jest, pieniądze są, na razie brak jednak jeszcze jednej „bagatelki” – wykonawcy robót. Nie przyjęła zlecenia z powodu przeciążenia pracą Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych, ani też ostatni, zlecony przez samą Komisję Planowania Gospodarczego wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych nr 2. (…)

Z tej sytuacji wyjście jest trudne, ale jest. Oddać roboty budowlane nawet prywatnemu przedsiębiorcy, lecz jest w tym pomyśle pewne ryzyko, gdyż tegoroczne kredyty na ten cel wynoszą wysoką stosunkowo kwotę 2 758 000 zł, a przerobienie tak poważnej sumy pieniędzy może być połączone z trudnościami dla niedysponującego przecież dużym kapitałem prywatnego przedsiębiorcy.

Trudnym problemem są inne momenty przebudowy, łączące się bezpośrednio z podjęciem tej roboty.

Przystąpienie do przebudowy na wszystkich kondygnacjach równocześnie wraz z przebudową klatki schodowej i przeniesieniem windy w inne miejsce wymagałoby zamknięcia obu czynnych na 2 i 3 piętrze lokali gastronomicznych, a to z kolei równałoby się miesięcznej stracie pół miliona złotych przez okres co najmniej roku, co przy równoczesnym „zamrożeniu” w budowie 5 100 000 zł przewidzianej do przeróbki na tym obiekcie w ciągu dwóch lat dałoby w sumie kilkanaście milionów zł wyciągniętych z funduszów SZG.

Dlatego też należy poważnie zastanowić się nad pomysłem rozpoczęcia w kwietniu robót na parterze i na pierwszym piętrze i niezamykania w tym okresie czynnych na wyższych piętrach zakładów. Rozważyć też trzeba drugi pomysł – ewentualnego wciągnięcia do przedsiębiorstwa kapitałów prywatnych przez stworzenie pewnego rodzaju spółki komandytowej.

Za kilka dni (15 stycznia) zapadnie ostateczna decyzja co do tego, czy balkony będą zdjęte, czy też odbudowane, oszklone i włączone do sal rozrywkowych.

Lokal otrzyma prawdopodobnie najwyższą kategorię. Na dolnych kondygnacjach, które będą wyposażone w reprezentacyjne urządzenia odbywać się będzie dancing, a być może urządzony tam zostanie także kabaret z prawdziwego zdarzenia.

„Kurier Szczeciński” z 10 stycznia 1957 r.

W Szczecinie powstało pierwsze w Polsce Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi

Celem przedsiębiorstwa jest skup surowców wtórnych stalowych i pohutniczych z zakładów naszego województwa i z hut w całej Polsce. W najbliższej przyszłości oprócz surowców metalowych również skup i sprzedaż innych surowców, jak: przędzy bawełnianej, papieru, skóry i wszystkich innych, zbędnych w wielkim przemyśle, a niezbędnych w drobnym przemyśle i rzemiośle.

Zasada działalności: mały aparat, duży obrót, dochód, wydobywanie z magazynów państwowych przedsiębiorstw surowców reglamentowanych, jak i niereglamentowanych, a w ten sposób upłynnianie remanentów i wydobywanie „zablokowanych” pieniędzy. (…)

„Kurier Szczeciński” z 24 stycznia 1957 r.