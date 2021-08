Zapisane w „Kurierze” (10-17.06.1956)

Europejski rekord Szczecina

Obszar województwa szczecińskiego jest jednym z mniejszych w kraju. Obejmuje 12 744 tys. km kwadratowych. Z województw morskich większe jest koszalińskie z 17,8 tys. km kwadratowych, gdańskie mniejsze – 10,9 tys. km kwadratowych.

Podział administracyjny jest następujący: 15 powiatów ( w tej liczbie jeden miejski – Szczecin), 36 miast, jedno osiedle i 209 gromad. Obszar województwa zaludnia 650 tys. mieszkańców, 379 tys. przypada na miasta, 271 tys. na wieś. Przewagę ludności miejskiej tłumaczy liczba 223 tysięcy mieszkańców Szczecina (wg stanu z 30.09.1955), w którym skoncentrowała się na 200 km kwadratowych (łącznie z portem) mniej więcej jedna trzecia ludności województwa z gęstością zaludnienia 795 mieszkańców na 1 km kwadratowy.

W woj. szczecińskim gęstość zaludnienia na 1 km kwadratowy wynosi 51 mieszkańców. (…)

Rekordem europejskim jest przyrost naturalny ludności. Wynosi on wg danych tymczasowych z 1954 roku 30,4 na tysiąc ludności przy wskaźniku małżeństw 16,8 – również najwyższym w kraju. (…)

„Kurier Szczeciński” z dnia 10 czerwca 1956 r.

Muzeum Pomorza Zachodniego prowadzi prace wykopaliskowe

Większy niż w latach ubiegłych zasięg obejmą w tym roku badania archeologiczne na Pomorzu Zachodnim. Obok badań w Wolinie i Szczecinie kontynuowanych przez Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, po raz pierwszy na szeroką skalę przystępuje do prac wykopaliskowych utworzony ostatnio zespół archeologów przy Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie.

Pierwsza ekspedycja archeologiczna Muzeum rozpoczęła ostatnio prace w Dobrowie w woj. Koszalińskim. Archeolodzy zbadają odkryte tam przed kilku tygodniami ciałopalne cmentarzysko z okresu kultury pomorskiej, tj. sprzed 2 500 lat. Kolejne ekspedycje wyruszą na zbadanie podobnego cmentarzyska w Krzęcinie w woj. szczecińskim oraz do Żarnowca w woj. gdańskim.

„Kurier Szczeciński” z dnia 10 czerwca 1956 r.

Czerwony ratusz czeka na gospodarza

Jedenasty rok mija, a czerwony ratusz na pl. Tobruckim – bezpański, bo koszt remontu sięga 10 mln złotych. Czy można nadal przechodzić obojętnie obok tego obiektu, którego wartość w stanie obecnym wynosi 5,5 mln złotych?

Naszym zdaniem nie. Trzeba się zastanowić, jak byłoby najkorzystniej wykorzystać tę wielką rezerwę w Szczecinie – o kubaturze 50 tys. m. Walczymy z obszarnikami biurowymi i dla nich byłaby to odpowiednia siedziba. Miasto odzyskałoby w ten sposób około 500 izb mieszkalnych. Co prawda koszt odbudowy jest duży, ale nie znaczy to, aby sprawy tej nie można było załatwić. Zagadnienie czerwonego ratusza zaczyna powoli dojrzewać. Pierwszą jaskółką jest fakt, że ZBM i Woj. Zarząd BPB – dysponuje już funduszami na remont biurowców dla siebie. O ile zbierze się więcej takich „obszarników” – wspólnym wysiłkiem czerwony ratusz odżyje.

„Kurier Szczeciński” z dnia 17 czerwca 1956 r.